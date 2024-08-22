Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 561 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь
    На хуй его!"Нам не хватает л...
  • Долорис Камалов
    Автор, танки в колоннах не атакуют, они выдвигаются на свои позиции. Особенно &quot;убило&quot;-танки поворачивают св...Огонь из всех ору...
  • Олег Самойлов
    Ой! КАК интересно: "...Произошедшее квалифицировано как попытка теракта."! То есть ПРОСТО попытка, да еще и не совсем...На атакованном ВС...

Народные приметы на 23 августа 2024: что можно и нельзя делать в Лаврентьев день

Народные приметы на 23 августа 2024: что можно и нельзя делать в Лаврентьев день

Православные верующие 23 августа вспоминают блаженного Лаврентия и мученика архидиакона Лаврентия, а в народном календаре это день Лаврентия Зоречника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх