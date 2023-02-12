Карпин жалеет, что Мамаев завершил карьеру: «Он мог бы еще поиграть, думаю»

Валерий Карпин оценил решение 34-летнего хавбека Павла Мамаева завершить игровую карьеру. «Очень жаль, что Мамаев объявил о завершении карьеры.
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