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Карпин жалеет, что Мамаев завершил карьеру: «Он мог бы еще поиграть, думаю»

Карпин жалеет, что Мамаев завершил карьеру: «Он мог бы еще поиграть, думаю»

Валерий Карпин оценил решение 34-летнего хавбека Павла Мамаева завершить игровую карьеру. «Очень жаль, что Мамаев объявил о завершении карьеры.

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