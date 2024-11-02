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Царьград

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Эксперт рекомендует: как защитить данные, переведя аккаунты с Google на отечественные сервисы

Эксперт рекомендует: как защитить данные, переведя аккаунты с Google на отечественные сервисы

Антон Немкин, представитель Госдумы, советует перевести важные аккаунты с Google на российские аналоги для защиты данных.

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