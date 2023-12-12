Вместо мороженого: нежное муссовое пирожное «эскимо» в шоколадной глазури

Идеальный десерт для детского праздника Когда обычные рецепты десертов уже не впечатляют, можно удивить детей вкусным и нестандартным пирожным, которое так похоже на любимое мороженое! Но зимой многие родители боятся давать настоящее эскимо детям из-за риска, что они могут заболеть.
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