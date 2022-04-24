Медсестра пробежала марафон в халате, побив мировой рекорд Гиннесса

Сэм Рокер, работающая в медицинской организации Филадельфии (штат Пенсильвания), побила мировой рекорд Гиннесса, когда надела больничный халат и пробежала марафона за 2 часа 48 минут и 2 секунды, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на телеканал Fox News.