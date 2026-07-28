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Газета.ру

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В США полиция приехала на сообщение о взломе и нашли на месте двух медвежат

В США полиция приехала на сообщение о взломе и нашли на месте двух медвежат

В штате Колорадо сообщение о проникновении в частный дом закончилось неожиданной встречей. Прибывшие на место помощники шерифа обнаружили внутри не грабителей, а двух медвежат, которые забрались в жилище и устроили там поиски еды, пишет UPI.

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