В США полиция приехала на сообщение о взломе и нашли на месте двух медвежат

В штате Колорадо сообщение о проникновении в частный дом закончилось неожиданной встречей. Прибывшие на место помощники шерифа обнаружили внутри не грабителей, а двух медвежат, которые забрались в жилище и устроили там поиски еды, пишет UPI.
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