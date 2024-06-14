Информация о предоставлении компенсаций расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме областным льготникам

МКУ «Служба субсидий и компенсаций Кировградского городского округа» сообщает о том, что с 05 апреля 2024 года у областных категорий льготников, получающих компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, кроме льготных категорий медицинский и педагогический работник, при расчете компенсаций расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме изменилась нормативная площадь жилого помещения.