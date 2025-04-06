18 лет молчания: парализованная женщина вернула свой голос с помощью нейропротеза

Потерявшей способность говорить женщине вернули способность общаться после 18 лет молчания. «Американские ученые разработали устройство, которое вернуло способность общаться женщине, которая почти 20 лет назад перенесла инсульт.
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