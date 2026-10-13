В трех районах Татарстана заметили ондатру, канюка и косулю с детенышами

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам во время патрулирования особо охраняемых природных территорий заметили диких животных и птиц в трех районах Татарстана.
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