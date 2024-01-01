В Японии рассказали о разрушениях и пострадавших после землетрясений

РИАМО - 1 янв. Первые данные о разрушениях и пострадавших в результате череды мощных землетрясений, которые случились в центральной части Японии, начали поступать от местных экстренных служб, сообщает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии