Председатель Следственного комитета дал поручение представить доклад об установленных в ходе расследования уголовного дела обстоятельствах нападения на пассажиров электрички в Московской области

В социальных медиа сообщается, что подростки распылили баллончик в электричке сообщением «Александров – Москва», а также, используя в качестве оружия нож и молоток, применили насилие в отношении трех пассажиров.
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