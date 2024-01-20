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Вечерний Новосибирск

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Миллиарды экс-министра Абызова предлагают пустить на ремонт теплотрасс Новосибирска

Миллиарды экс-министра Абызова предлагают пустить на ремонт теплотрасс Новосибирска

Александр Аксененко предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустина возместить ущерб, нанесенный Михаилом Абызовым, теплоэнергетическому комплексу Новосибирска из средств, конфискованных у осужденного экс-министра.

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