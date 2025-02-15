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Прощание с погибшими в авиакатастрофе тренерами Шишковой и Наумовым состоится 15 февраля

Прощание с погибшими в авиакатастрофе тренерами Шишковой и Наумовым состоится 15 февраля

Известных фигуристов, которые жили и тренировали спортсменов в США, похоронят в Бостоне.В США 15 февраля пройдёт церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе чемпионами мира по фигурному катанию 1994 года Евгенией Шишковой и Вадимом Наумовым.

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