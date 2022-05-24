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Профориентационная встреча с учащимися класса военно-патриотической направленности ГУО ´Средняя школа №27 г. Бобруйска´,

Профориентационная встреча с учащимися класса военно-патриотической направленности ГУО ´Средняя школа №27 г. Бобруйска´,

В учреждении образования ´Средняя школа №28 г. Бобруйска´ 18 мая 2022 года с учащимися 9 классов прошла профориентационная встреча с учащимися класса военно-патриотической направленности государственного учреждения образования ´Средняя школа №27 г.

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