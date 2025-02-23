Выход на рубежи центральной Украины даёт новые возможности российской армии

Итак, в настоящее время к западу от Великой Новосёлки имеет место долгожданное событие. Недружественные СМИ констатируют: российские ДРГ выходят на административную границу с Днепропетровской областью в районе Новополя – Темировки.
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