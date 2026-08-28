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Происшествия

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Вынесен заочный приговор бывшему внештатному советнику Офиса президента Украины Алексею Арестовичу*

Вынесен заочный приговор бывшему внештатному советнику Офиса президента Украины Алексею Арестовичу*

Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета России признаны судом достаточными для вынесения заочного приговора бывшему внештатному советнику Офиса президента Украины Алексею Арестовичу.

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