Вынесен заочный приговор бывшему внештатному советнику Офиса президента Украины Алексею Арестовичу*

Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета России признаны судом достаточными для вынесения заочного приговора бывшему внештатному советнику Офиса президента Украины Алексею Арестовичу.
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