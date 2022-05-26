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Захарова иронично ответила на выпады Зеленского в адрес экс-госсекретаря США Киссинджера

Захарова иронично ответила на выпады Зеленского в адрес экс-госсекретаря США Киссинджера

Президент Украины Владимир Зеленский является «монстриком, скалящимся на создателей». Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы государства в адрес бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера.

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