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Татар-информ

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Кравцов: норма работы школьного учителя – 18 часов в неделю

Кравцов: норма работы школьного учителя – 18 часов в неделю

Норма работы школьных учителей составляет 18 часов в неделю на одну ставку заработной платы. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.

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