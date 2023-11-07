ФОТО: MAJDI FATHI/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ БЕШЕНСТВО И КОНЕЦ ИЗРАИЛЯ: ПЯТЬ ПРИЗНАКОВ ПОБЕДЫ ХАМАС Палестинское движение "ХАМАС" независимо от исхода кризиса вокруг Газы одержало в октябре 2023 года пять побед над Израилем.
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