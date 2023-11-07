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Палестинское движение "ХАМАС" независимо от исхода кризиса вокруг Газы одержало в октябре 2023 года пять побед над Израилем.

Палестинское движение "ХАМАС" независимо от исхода кризиса вокруг Газы одержало в октябре 2023 года пять побед над Израилем.

ФОТО: MAJDI FATHI/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ БЕШЕНСТВО И КОНЕЦ ИЗРАИЛЯ: ПЯТЬ ПРИЗНАКОВ ПОБЕДЫ ХАМАС Палестинское движение "ХАМАС" независимо от исхода кризиса вокруг Газы одержало в октябре 2023 года пять побед над Израилем.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
ХАМАС= ЦАХАЛ В ОТНОШЕНИИ УБИТЫХ ДЕТЕЙ В ПАЛЕСТИНЕ!
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23 час.
виктор матвеев
Автор прав, Израиль, в конечном итоге проиграет и навсегда исчезнет, мир вздохнет свободно.
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22 час.

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