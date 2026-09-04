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Президент Аргентины ввел санкции против иностранных компаний за работу на Фолклендах

Ограничительные меры распространятся не только на юридические лица, работающие на спорной территории, но и на их акционеров, директоров и поставщиков.

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