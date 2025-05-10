Фицо назвал свою поездку в Москву «чрезвычайно успешной»

Поездка в Москву стала проявлением суверенной словацкой внешней политики, заявил Фицо.фото: kremlin.ruПоездка в Москву на празднование 80-летия Победы стала проявлением суверенной словацкой внешней политики, заявил 10 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
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