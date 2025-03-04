Онколог рассказал, может ли кухонная утварь из черного пластика навредить здоровью

Этот материал давно присутствует в повседневной жизни человека Профессор Трейси Вудрафф из Калифорнийского университета в Сан-Франциско предупредила, что содержащиеся в черном пластике вещества могут быть опасны, независимо от того, какую их дозу получил человек.