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Петербургский дневник

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Онколог рассказал, может ли кухонная утварь из черного пластика навредить здоровью

Онколог рассказал, может ли кухонная утварь из черного пластика навредить здоровью

Этот материал давно присутствует в повседневной жизни человека Профессор Трейси Вудрафф из Калифорнийского университета в Сан-Франциско предупредила, что содержащиеся в черном пластике вещества могут быть опасны, независимо от того, какую их дозу получил человек.

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