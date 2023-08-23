США намерены отслеживать перемещение судов по базам данных морских портов

Управление по контролю за иностранными активами, входящее в состав Минфина США, планирует заключить контракт с подрядчиком, который будет предоставлять «глобальную морскую информацию» по международному движению судов и реестры их заходов в порты.
Управление по контролю за иностранными активами, входящее в состав Минфина США, планирует заключить контракт с подрядчиком, который будет предоставлять «глобальную морскую информацию» по международному движению судов и реестры их заходов в порты.
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