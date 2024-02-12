Пища для умами: в России появится свой глутамат натрия

Российские ученые создают промышленную технологию производства глутамата натрия. Это усиливающая вкус пищевая добавка Е621, которая входит в состав множества продуктов питания — от колбас и ветчин до чипсов и супов быстрого приготовления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии