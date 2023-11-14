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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жамнов о победе над «Динамо»: «В таком матче не дадут поиграть в красивый хоккей и лишний пас сделать. Первые два периода игра не складывалась»

«Спартак» выиграл со счетом 4:3 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ. «Первые два периода у нас не особо получались.

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