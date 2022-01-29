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Член СНБ США Харрелл назвал ослабление российской промышленности главной целью новых санкций

Член СНБ США Харрелл назвал ослабление российской промышленности главной целью новых санкций

СМИ со ссылкой на официальные источники в Белом доме сообщили, что антироссийские санкции могут коснуться авиации, морского дела, робототехники, искусственного интеллекта, квантовых вычислений и оборонной промышленности.

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