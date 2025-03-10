В каких населенных пунктах пройдут бесплатные медицинские консультации

Выездные бригады медицинских специалистов продолжат проводить бесплатные профилактические консультации для населения, оплачиваемые из средств фонда профилактических мероприятий Национальной больничной кассы.
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