Таксисты в Москве в среднем зарабатывают до 170 тыс. рублей в месяц

В Москве после завершения летнего сезона выросла потребность в водителях такси. В агрегированной базе центра «Профессии будущего» сейчас представлено около 900 вакансий с официальным оформлением в штат компаний.
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