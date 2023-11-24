Куда необъяснимо исчез младший сын королевы Елизаветы?

Длительное отсутствие принца всерьез обеспокоило фанатов. Принц Эдвард и его супруга Софи - летом этого года LEGION-MEDIAС тех пор, как принц Гарри с Меган Маркл вышли из официального состава королевской семьи и покинули Британию, младший сын королевы — принц Эдвард, который до этого предпочитал держался в тени, начал гораздо чаще появляться на официальных мероприятиях.