Механическая коробка уходит? Этот известный бренд говорит: нет!

В 2025 году «заряженный» хэтчбек Toyota GR Corolla должен получить несколько мелких обновлений и одну принципиально новую опцию: в дополнение к традиционной для модели 6-ступенчатой МКП появится адаптивный 8-ступенчатый автомат, что расширит аудиторию.
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