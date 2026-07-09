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Носкова о подготовке к игре с Муховой: «У меня очень много суеверий. Это уже похоже на болезнь»

Линда Носкова рассказала, как будет готовиться к финалу « Уимблдона » против Каролины Муховой . – Каролина – настоящий боец, невероятная теннисистка.

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