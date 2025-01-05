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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Инсайдер сообщает о том, что Marvel уже работает над созданием сериала про “Кар...

Инсайдер сообщает о том, что Marvel уже работает над созданием сериала про “Кар...

Инсайдер сообщает о том, что Marvel уже работает над созданием сериала про “Карателя” в исполнении Джона БернталаКиноинсайдер Даниэль Рихтман сообщает о том, что студия Marvel работает над сериалом “Каратель” в исполнении Джона Бернтала.

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