Инсайдер сообщает о том, что Marvel уже работает над созданием сериала про “Кар...

Инсайдер сообщает о том, что Marvel уже работает над созданием сериала про “Карателя” в исполнении Джона БернталаКиноинсайдер Даниэль Рихтман сообщает о том, что студия Marvel работает над сериалом “Каратель” в исполнении Джона Бернтала.