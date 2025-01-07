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«Мужчинам – 3000 франков, а я получила гель, шампунь и полотенца». Немка Фрайтаг пожаловалась на призовые на «Турне четырех трамплинов»

31 декабря в Гармиш-Партенкирхене прошла квалификация на втором этапе «Турне четырех трамплинов». Первые места заняли немка Селина Фрайтаг и австриец Ян Херль, однако бонусные призовые за победу в квалификации были предусмотрены только для мужчин.

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