Коллектив Новоаннинской ДЮСШ поздравляет с днем рождения тренера-преподавателя отделения "Дзюдо" Олега Петровича Говоркова! 🥳Искренне желаем, чтобы исполнялись все мечты.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Коллектив Новоаннинской ДЮСШ поздравляет с днем рождения тренера-преподавателя отделения "Дзюдо" Олега Петровича Говоркова! 🥳Искренне желаем, чтобы исполнялись все мечты.