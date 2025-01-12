В США профсоюз и Uber планируют создать приложение по развозу пьяных детективов

Профсоюз, который представляет интересы городских детективов, собирается представить первую в США программу, позволяющую сотрудникам полиции Нью-Йорка добраться домой, если они слишком пьяны, чтобы сесть за руль.
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