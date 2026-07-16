«Зенит» и «Шанхай» Слуцкого сыграют 27 сентября в Китае

« Зенит » сыграет против «Шанхай Шэньхуа» в матче WinlineСуперсерии. «Сине-бело-голубые отправятся в Китай! Матч с действующим обладателем национального Суперкубка пройдет в Шанхае 27 сентября и начнется в 15:00 по петербургскому времени.
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