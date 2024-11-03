Куда сходить с детьми в Питере

До 15 ноября в Сантк-Петербруге проходит Большой детский фестиваль — составили афишу по празднику Если на праздничные выходные вы собрались с детьми в Северную столицу, вам повезло — сейчас там проходит Большой детский фестиваль.
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