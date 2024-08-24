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Пётр Акопов. Нужно сломать работу инкубаторов терроризма* в системе ФСИН.

Пётр Акопов. Нужно сломать работу инкубаторов терроризма* в системе ФСИН.

Вторая за последние два месяца террористическая атака под флагом ИГИЛ в российских колониях подтверждает то, о чем давно уже били в набат серьезные наблюдатели - в наших тюрьмах усиливается влияние радикальных исламистских группировок, т.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Надо навести  в колониях такой порядок, как был при СССР.
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13 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Слов нет, т.к. рыба гниет с головы
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10 час.
Silver Kont
При тотальной коррупции фсиновцев говорить просто не о чем....  Если коррупция фсиновцев будет караться жёстко, вплоть до отправки на зону, то возможно максимальное снижение уровня продажности вертухаев... Да и чурбанов надо прессовать жёстко, при поступлении на зону сразу отправлять в карцер на трое суток, чтобы знали . что это такое... При получении информации о попытках вербовки среди заключённых отправлять туда  возможно максимальное количество раз, да и создать для чурок условия, дискредитирующие их в глазах заключённых....
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4 час.

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