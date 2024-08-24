Пётр Акопов. Нужно сломать работу инкубаторов терроризма* в системе ФСИН.

Silver Kont

При тотальной коррупции фсиновцев говорить просто не о чем.... Если коррупция фсиновцев будет караться жёстко, вплоть до отправки на зону, то возможно максимальное снижение уровня продажности вертухаев... Да и чурбанов надо прессовать жёстко, при поступлении на зону сразу отправлять в карцер на трое суток, чтобы знали . что это такое... При получении информации о попытках вербовки среди заключённых отправлять туда возможно максимальное количество раз, да и создать для чурок условия, дискредитирующие их в глазах заключённых....