Тульские педагоги рассказали о ценности учителя в эпоху ИИ

В честь Дня Учителя редакция «Тульских новостей» поговорила с педагогами о том, как меняется профессия, почему ИИ не заменят человека и что на самом деле заставляет их каждое утро переступать порог класса.
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