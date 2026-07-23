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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Рубцовске девушка три месяца воровала товары в ПВЗ и продавала подешевле

В Рубцовске девушка три месяца воровала товары в ПВЗ и продавала подешевле

Когда покупатели отказывались от заказов, она брала самое интересное и прятала в личной сумке В Рубцовске сотрудница пункта выдачи украла 43 товара, чтобы продать их подешевле знакомым и через интернет-площадки, сообщает региональное МВД.

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