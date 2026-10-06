Рубио: США сосредоточены на том, чтобы добиться завершения конфликта на Украине

Власти Соединенных Штатов сосредоточены на том, чтобы добиться завершения украинского конфликта Об этом заявил госсекретарь страны Марко Рубио, его цитирует Fox News.
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