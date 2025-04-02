Познер объявил о возвращении на "Первый канал"

Журналист Владимир Познер объявил, что снова появится на "Первом канале" со своей передачей. Знаменитость уже приступил к работе над совместным документальным проектом, который зрители вряд ли смогут увидеть в ближайшее время.
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