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Познер объявил о возвращении на "Первый канал"

Познер объявил о возвращении на "Первый канал"

Журналист Владимир Познер объявил, что снова появится на "Первом канале" со своей передачей. Знаменитость уже приступил к работе над совместным документальным проектом, который зрители вряд ли смогут увидеть в ближайшее время.

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