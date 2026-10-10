«Акулы, походу, и бензин пьют»: россиян довели до истерики объяснением, почему икра подорожает на 471% к Новому году

Цены на деликатес, конечно, к праздникам традиционно увеличиваются, но о том, что в этом году будет даже хуже, чем в прошлые, предупреждают с лета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Верховный суд отк...
- Верховный суд отк...
- Вучич говорил - "...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым