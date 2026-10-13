13 октября в России отмечают День инфобизнесмена. Это неофициальная дата, посвящённая предпринимателям, которые зарабатывают на передаче знаний и опыта: создают онлайн-курсы, проводят консультации, выпускают обучающие материалы и развивают образовательные проекты.