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Манукян обвинил Пугачеву в молчании после ее возвращения в Россию

Манукян обвинил Пугачеву в молчании после ее возвращения в Россию

Вадим Манукян прокомментировал возвращение Аллы Пугачевой в Россию, поднявшее много шумихи в СМИ. Блогер раскритиковал Примадонну за ее молчание как по СВО, так и по поводу провокационных поступков ее супруга Максима Галкина, передает РИА ФАН.

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