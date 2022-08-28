Манукян обвинил Пугачеву в молчании после ее возвращения в Россию

Вадим Манукян прокомментировал возвращение Аллы Пугачевой в Россию, поднявшее много шумихи в СМИ. Блогер раскритиковал Примадонну за ее молчание как по СВО, так и по поводу провокационных поступков ее супруга Максима Галкина, передает РИА ФАН.