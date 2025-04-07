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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Поляки забирают Одессу? Украинцы рады: "Придуман беспроигрышный ход"

Поляки забирают Одессу? Украинцы рады: "Придуман беспроигрышный ход"

ИА Новороссия Victor Lisitsyn/Global Look Press/Коллаж: ИА Новороссия. Варшава предложила Киеву начать с аренды пристани, чтобы затем сформировать зерновой порт, а там и… В это время офицер ВСУ раскрыл план превращения города в крепость.

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Комментарии
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Виктор K
Вы вспомните ВОВ, они были полицаями или в НКВД , только десять процентов нормальных воевали в окопах.
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7 час.
Vladimir Lioubimcev
Одесса - русский город!!!
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4 час.
Валерий Светлый
на окраине власть нелегитимна
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3 час.
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