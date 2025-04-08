Экс-глава продовольственного управления Минобороны вышел на свободу

235-й Гарнизонный военный суд отпустил на свободу экс-главу продовольственного управления Министерства обороны РФ полковника Александра Бережного, осужденного за взятку в размере свыше 368 миллионов рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии