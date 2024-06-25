Защитник Сергей Волков рассказал о своем переходе в "Зенит" и выступлении за "Краснодар"

Защитник Сергей Волков рассказал о своем переходе из "Краснодара" в "Зенит". По его словам, президент южного клуба Сергей Галицкий посетил раздевалку после матча 30-го тура российской премьер-лиги с московским "Динамо", поздравив футболистов с победой.
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