Защитник Сергей Волков рассказал о своем переходе в "Зенит" и выступлении за "Краснодар"

Защитник Сергей Волков рассказал о своем переходе из "Краснодара" в "Зенит". По его словам, президент южного клуба Сергей Галицкий посетил раздевалку после матча 30-го тура российской премьер-лиги с московским "Динамо", поздравив футболистов с победой.