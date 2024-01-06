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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Швайнштайгер предрек победу Англии на домашнем для Германии Евро-2024. АПЛ, по его мнению, выиграет «Астон Вилла»

Швайнштайгер предрек победу Англии на домашнем для Германии Евро-2024. АПЛ, по его мнению, выиграет «Астон Вилла»

Экс-игрок сборной Германии считает, что Бундеслигу в текущем сезоне выиграет «Бавария», АПЛ – «Астон Вилла», Лигу чемпионов – «Бавария», Лигу Европы – «Байер», а чемпионом на домашнем для Германии Евро-2024 станет Англия.

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