В ЕЭК представят план по отмене роуминга до конца года

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) представят проект по использованию тарифов на услуги мобильной связи в международном роуминге на территориях стран – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до конца 2024 года.
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